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مركز دعم المرأة بجنوب سيناء ينظم معرضًا للتراث السيناوي

03:50 م الخميس 20 فبراير 2020
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جنوب سيناء- رضا السيد:

نظم مركز دعم المرأة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، معرضًا للتراث السيناوي، على هامش فعاليات مهرجان شرم الشيخ الثاني لسباقات الهجن في جولته الرابعة، والمقرر انطلاقه غدًا الجمعة.

ويضم المعرض جميع الصناعات والمشغولات اليدوية التي تتميز بالطابع السيناوي، مثل الملابس والإكسسوارات والحقائب والأواني الفخارية.

وقالت أميمة إبراهيم، مدير عام مركز دعم المرأة بمحافظة جنوب سيناء، إن سباقات الهجن التي يجري تنظيمها على أرض مضمار شرم الشيخ الدولي، أنعشت حركة بيع منتجات سيدات سيناء، التي يجري انتاجها يدويًا.

التراث السيناوي مهرجان شرم الشيخ سباق الهجن سيناء مركز دعم المرأة

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