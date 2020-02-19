مزايدة على مؤشرات الربح.. 4 شركات تشتري كراسة شروط "إدارة مصر الجديدة"

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن 4 شركات تقدموا لشراء كراسة الشروط المطروحة للمشاركة في إدارة الشركة.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت في نهاية نوفمبر الماضي على إسناد إدارة الشركة إلى شركة ذات خبرة في مجالات التطوير أو الاستثمار العقاري استرشادا بالشروط الأساسية للتعاقد، كما اعتمدت كراسة الشروط وكذلك عقد المشاركة في الإدارة.

والشركات الأربع، هي شركة السادس من أكتوبر (سوديك) وشركة بالم هيلز للتطوير العقاري، وشركة بي بي أي بارتينرز للاستثمار المباشر وشركة دار الأركان للتطوير العقاري، بحسب البيان.

وقالت مصر الجديدة للإسكان، إنها عقدت اجتماعا مطولا للرد على استفسارات الشركات والتي بلغت 150 سؤال، كما تم الرد فعليا كتابيا إلى جميع الشركات الأربع.

وأوضحت أنه بناء على طلب إحدى الشركات المتقدمة، تم تمديد مدة تلقي العروض من 21 يناير 2020 إلى 23 فبراير 2020، وهو يوم تلقي العروض وفض المظاريف أمام المتقدمين ما يعني إنه لا يمكن تلقي أي عرض قبل ذلك التاريخ.

وأضاف البيان، أن المزايدة لن تكون على سعر السهم، ولكن على بعض مؤشرات الربحية، وبالتالي فإن تقديم العروض يرجع إلى الشركات.

ويأتي اتفاق إسناد إدارة الشركة لشركة متخصصة في التطوير العقاري ضمن عملية طرح بنسبة تصل إلى 25% من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وتتضمن عملية الطرح 10% لمستثمر استراتيجي private equity متخصص في التطوير العقاري أو تحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري، بحسب بيان سابق من الشركة.

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير،قررت مد فترة عقد الشريك الاستراتيجي المنتظر اختياره لإدارة الشركة من 7 إلى 10 سنوات.