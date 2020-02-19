الإحصاء: 38.6% تراجعًا في صادرات مصر من القطن خلال 3 أشهر

كتبت- شيرين صلاح:

قال الجهز المركزي للتعبئة والإحصاء العامة، في بيان اليوم الأربعاء، إن صادرات مصر من القطن في الربع الأول للموسم الزراعي (سبتمبر إلى نوفمبر الماضيين) تراجعت بنسبة 38.6%، مقارنة بنفس الفترة الموسم الماضي.

وبلغ إجمالي كمية صادرات القطن في الفترة من (سبتمبر إلى نوفمبر) 114.3 ألف قنطار متري مقابل 186.1 ألف قنطار متري خلال نفس الفترة من عام 2018.

وعزا بيان الجهاز تراجع الصادرات إلى انخفاض إنتاج القطن في مصر خلال هذه الفترة.

وكانت عزة رشوان، رئيس اتحاد مصدري الأقطان، قالت لمصراوي في وقت سابق، إنها تتوقع تراجع حجم صادرات القطن المصري خلال الموسم الجاري مقارنة بالموسم الماضي، نتيجة تخفيض المساحة المزروعة هذا العام، بالإضافة إلى تراجع إنتاجية المحصول.

وكانت مساحة الأراضي المزروعة في الوجه البحري (وهو القطن الذي يعتمد عليه في التصدير) الموسم الماضي بلغت 120 ألف فدان، بحسب ما قاله رئيس بإحدى شركات تجارة القطن لمصراوي، في وقت سابق.

لكن هذه المساحة تقلصت الموسم الحالي إلى 40 ألف فدان، بعد مطالبات من التجار لوزارة الزراعة، نتيجة تراكم محصول القطن من المواسم السابقة لدى التجار، وفقًا لرئيس الشركة.

وقال بيان الإحصاء اليوم إنه إجمالي كميـة المستهلك مـــن الأقطان المحليـة خلال الفترة من سبتمبر ونوفمبر الماضيين بلغت 29.3 ألف قنطار متري خــلال الـفـتـرة مقـابل 25.7 ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسـم السابق، بنسبة زيادة قدرها 14.1% وذلك لزيادة الإنتاج.

وبلغت كميـة الأقطان التي تم حلجـها خلال هذه الفترة 388.5 ألف قنطار متري، مقابل 573.2 ألف قنطار متري لنفس الفترة الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 32.2% لانخفاض المحلوج من القطن.