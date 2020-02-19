صعود طفيف للبورصة مع بداية التعاملات بعد هبوط قوي أمس
10:34 ص الأربعاء 19 فبراير 2020
كتب- مصطفى عيد:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.03%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 13802 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.19%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.18%، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 13636 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.
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