صعود طفيف للبورصة مع بداية التعاملات بعد هبوط قوي أمس

كتب- مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.03%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 13802 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.19%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.18%، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 13636 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.