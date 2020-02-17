الاتصالات تنتهي من توصيل 5 آلاف مبنى حكومي بالفايبر بتكلفة مليار جنيه

كتب - علاء حجاج:

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الحكومة بصدد طرح الخدمات الحكومية في قطاعات المرور، والتوثيق، والتموين، والاستثمار على مستوى الجمهورية خلال شهرين.

وأضاف طلعت، خلال كلمته بجمعية اتصال، إن تلك الخدمات سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية، بعد أن بدأت في بورسعيد خلال العام الماضي.

ولفت وزير الاتصالات إلى أن إتاحة تلك الخدمات يتطلب توصيل 5 آلاف مبنى حكومي بكابلات الألياف الضوئية، بتكلفة مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى أن الخطة الحالية تتضمن توصيل 35 ألف مبنى حكومي بتكلفة 3 مليارات جنيه خلال 36 شهرًا.

كما تطرق الوزير إلى أن المواطن يمكنه الحصول على تلك الخدمات عبر تطبيق المحمول، أو موقع على الإنترنت، أو من خلال مكاتب البريد، أو عبر مركز اتصال حكومي، لافتًا إلى أنه في عام 2019، تم الانتهاء من مشروع الآثار الرقمية، ومنظومة صرف معاشات السيدات بالتعاون مع وزارة التموين، إضافة إلى الانتهاء من مشروع المنصة الرقمية لتسجيل الأجانب للحصول على الإقامة في مصر.