مصدر: بنك عوده ينسحب من صفقة الأهلي اليوناني بعد اتجاهه للتخارج من مصر

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، إن بنك عوده مصر انسحب من صفقة شراء محفظة أصول البنك الأهلي اليوناني في مصر، لعدم رغبته في استكمال الصفقة بعد اتجاه المجموعة اللبنانية لبيع وحدتها في مصر.

وكان بنك عوده مصر، ومجموعة الأهلي اليوناني أعلنا في مايو الماضي، توقيع اتفاقية نهائية لشراء الفروع والعمليات المصرفية المملوكة للبنك الأهلي اليوناني، ولكن مدة سريان الصفقة انتهت في نوفمبر الماضي مع انتهاء الفترة القانونية على صدور موافقة من البنك المركزي على الصفقة بسبب خلافات بين إدارة البنك اليوناني وموظفيه بشأن مستحقاتهم.

وأكد المصدر أن بنك عوده يحتاج في حالة إعادة شراء محفظة البنك الأهلي اليوناني التقدم بطلب للبنك المركزي مرة أخرى بعد انتهاء تاريخ الصفقة، وهو أمر مستبعد بعد الاتجاه لتخارجه من مصر بسبب معاناة لبنان، البلد الأم، من أزمة مالية واقتصادية.

وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي لم يتلقَ أي عروض جديدة من بنوك أخرى لشراء محفظة أصول البنك الأهلي اليوناني بعد فشل صفقة شراء بنك عوده لهذه الأصول.

وكانت مجموعة بنك عوده اللبنانية أكدت، الشهر الماضي، الدخول فى مفاوضات حصرية لبيع عملياتها فى مصر إلى بنك أبو ظبي الأول الإماراتي، في إطار تدبير تدفقات مالية تمكنها من التوافق مع متطلبات رقابية لمصرف لبنان المركزي.

وقالت مصادر مصرفية، لمصراوي الشهر الماضي، إن البنك المركزي وافق على طلب بنك أبو ظبي الأول لإجراء فحص نافي للجهالة لبنك عوده مصر تمهيدا لشرائه.