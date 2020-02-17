مصر للألومنيوم تطرح مناقصة لاختيار استشاري هندسي للخط السابع

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة مصر للألومينوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، طرح مناقصة للتعاقد مع إحدى شركات الاستشارات الهندسية المؤهلة والمتخصصة في إدارة مشاريع مصاهر الألومنيوم .

وقالت الشركة في إعلانها إنها تبحث عن شريك لإدارة خط الإنتاج السابع بالمصنع، في إطار خططها لزيادة إنتاجها من الألومنيوم الأولي بمقدار 250 ألف طن سنويا (على مرحلتين) بتكنولوجيا التيار العالي الحديثة (side by side) .

وأوضحت الشركة، أن بداية شراء كراسة المناقصة من مكتب شركة مصر للألومنيوم في 20 فبراير الجاري، وحتى 10 مارس المقبل، بموقع المكتب 48-50 شارع عبدالخالق ثروت – القاهرة – مصر.

وسيتم توفير كراسة المناقصة من الساعة 9:00حتى الساعة 15:00 من يوم الأحد حتى الخميس بمقر الشركة بالقاهرة / الإدارة العامة للاحتياجات الخارجية ، بحسب الإعلان.

وتنفذ الشركة، مشروع توسعات على مساحة حوالي 80 فدانًا لرفع إجمالى الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 570 ألف طن سنويًا، من خلال خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الألومنيوم بنظام "Side by Side"، بحسب بيان سابق من وزارة قطاع الأعمال العام.

وفي أبريل الماضي، وافق جهاز شؤون البيئة على التوسعات التي تسعى لتنفيذها شركة مصر للألومنيوم.

ومن المتوقع أن تصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لمجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادي بقنا، بعد التوسعات، إلى 570 ألف طن سنويا من الألومنيوم.

كما دعت الشركة، الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء وتطوير الطاقة، لتقديم عروضها لبناء وامتلاك محطة طاقة شمسية في الشركة، وفقا لبيان أرسلته للبورصة حينها.

وأوضح بيان الشركة، أن المحطة المزمع إنشاؤها ستعمل بقدرة 300 ميجا وات عن طريق اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا، وسيتم استخدام الطاقة المتولدة لتوفير جزء من استهلاك المصانع من الشبكة القومية.