شراكة مصرية سعودية لاستثمار 450 مليون دولار في مجال إدارة وتشغيل الفنادق

وقعت مجموعة تطوير الضيافة السعودية وكيل العلامة السويسرية Swiss International بمنطقة الشرق الأوسط، مع شركة ثروات الدولية للاستثمار المصرية، عقدا حصريا للإدارة والاستثمار بالفنادق والمنتجعات السياحة بإجمالي استثمارات مبدئية تقدر بنحو 450 مليون دولار.

وقال أحمد عوض رئيس مجلس إدارة شركة ثروات الدولية، في بيان اليوم الاثنين، إن الشركة تستهدف من خلال عقد الشراكة مع المجموعة السعودية، تدشين 8 فنادق للعلامة السويسرية خلال عامين وذلك بالمرحلة الأولى باستثمارات مبدئية 450 مليون دولار في القاهرة والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والساحل الشمالي والأقصر وأسوان.

وأضاف أن الشركة تعتزم الاستثمار في مجال إدارة وتشغيل الفنادق بالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن الطفرة والنمو الكبير الذي تحقق بالأداء الاقتصادي وتحسن الأوضاع الأمنية كان عاملا هاما في حسم مفاوضات الشركة لجذب مستثمرين أجانب للعمل بمصر.

وقال عوض إن العلامة السويسرية SWISS ستغير مفهوم جودة الفنادق بدرجاتها المختلفة بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن الفنادق المستهدف انشاؤها بمصر ستتنوع بين 5 نجوم و4 نجوم و3 نجوم ونجمتين، وستقدم جودة تضاهي الفنادق العالمية وبأسعار تنافسية للمستويات المماثلة حاليا في مصر من حيث الجودة والأسعار.

وتأسست ثروات الدولية للاستثمار عام 2013، وهي شركة مساهمة مصرية تعمل في مجال الاستثمار العقاري والفندقي، وتمتلك أسهم في بعض الشركات السياحة والفنادق بالبحر الأحمر وبعض المشاريع الاستثمارية في مجالات مختلفة.

وقال قال الشيخ ناجي الشيحه الرئيس التنفيذي لمجموعة "سويس انترناشيونال" الشرق الاوسط، إن مجموعة تطوير الضيافة السعودية وكيل العلامة السويسرية بالشرق الأوسط تسعى للمضي قدما نحو التوسع في منطقة شمال أفريقيا بداية من مصر، وذلك بعد النجاح الذي حققته في منطقة الخليج خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأضاف أن المجموعة تستهدف أن يصل إجمالي عدد الفنادق التابعة لها بالمملكة العربية السعودية والخليج إلى 30 فندقا بنهاية 2020، مشيرا إلى أن المجموعة تطمح خلال الخمس السنوات المقبلة لبناء وإدارة 20 فندقا في مصر بالإضافة إلى المنتجعات السياحية.

وقال الشيحه إن الهدوء السياسي، والنمو الاقتصادي الذي تعيشه مصر حاليا، وتسجيل معدلات مرتفعة لتدفقات النشاط السياحي، عزز من مساعي الشركة للدخول في السوق المصرية وبقوة.

وأشار إلى أن الشركة تخطط للتوسع في دول المغرب العربي "الجزائر وتونس والمغرب " خلال الفترة المقبلة ضمن خطط الشركة للانتشار بشمال أفريقيا.

وتأسست Swiss International لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية عام 1982، ودخلت للاستثمار في الشرق الأوسط عام 2014 عبر عقد شراكة مع مجموعة تطوير الضيافة السعودية HDG ، لتكون الأخيرة ممثلا لها في دول الخليج والأردن ولبنان، وتعكف المجموعة السويسرية حاليا على التوسع في شمال أفريقيا بداية بمصر عبر شراكة مع شركة ثروات الدولية للاستثمار .