وزيرة التجارة: صادرات مصر ترتفع إلى 2.18 مليار جنيه في يناير

كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت خلال شهر يناير الماضي نسبة زيادة قدرها 4% حيث بلغت 2 مليار و188 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و103 ملايين دولار خلال شهر يناير من العام الماضي.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة تسعى لإعداد خطة شاملة لزيادة معدلات التصدير لكافة القطاعات وبصفة خاصة للمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية تمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية مع التركيز أيضاً على التوسع في الأسواق التي يتواجد فيها المنتج المصري حالياً وبصفة خاصة في السوق الأفريقي.

وبحسب وزيرة الصناعة فإن يجري حالياً إعداد رؤية شاملة بالتعاون مع مجتمع المصدرين حول منظومة عمل المجالس التصديرية لتحديد مهام واختصاصات ومستهدفات كل مجلس على حدة وبما يدعم التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي ومراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول العالم وتحديد مدى جدواها بالنسبة للدولة والمواطن المصري وذلك في إطار جهود ترشيد الواردات وزيادة الصادرات.

وستفعل الوزارة منظومة المعارض وتنويع الدعم المقدم من الوزارة لتوسيع دائرة الشركات المستفيدة، واستهداف المصدرين الجدد ودعم المشروعات الصغيرة المتوسطة ومساعدتها في المشاركة في هذه المعارض، بحسب نيفين جامع.

وأضافت أنه تم إتاحة مبلغ 125 مليون جنيه لبرنامج المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وذلك للفترة من يناير وحتى يونيو 2020.

وقالت الوزيرة أن الوزارة حريصة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الإلتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والافراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر وشركائها التجاريين وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج للمساهمة في توفير الفرص التصديرية للشركات المصرية والترويج للمنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية.