أسعار الذهب تواصل الصعود.. والجرام يكسب 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت 15 فبراير 2020 بقيمة 3 جنيهات في الجرام الواحد، بحسب ما ذكره نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل في مصر اليوم السبت نحو 690 جنيهًا مقابل 687 جنيهًا أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 591.4 جنيه، وعيار 24 إلى 788.5 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5520 جنيهًا.

وأغلقت البورصة العالمية على ارتفاع في سعر الذهب العالمي أمس الجمعة.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج الأمريكية أغلق الذهب على ارتفاع بنسبة 0.51% لتصل إلى 1584 دولارًا في الأوقية.

وقالت وكالة رويترز إن العقود الأمريكية الآجلة للذهب استقرت عند 1578.50 دولار.

وقالت مارجريت يانج يان المحللة لدى سي.إم.سي ماركتس لرويترز، إن سوق الأسهم تجاهلت المعنويات السلبية وبدأت في التحرك صعودا مع إعادة تقييم المستثمرين للأثر (الاقتصادي) المحتمل للفيروس" مضيفة أن ارتفاع الدولار يضغط أيضا على المعدن الأصفر.

وانتشر وباء فيروس كورونا سريعا حول العالم وقتل أكثر من 1500 شخص.

واليوم وغدًا عطلة في البورصة العالمية للذهب.