وزير البترول يكرم الفائزات بجوائز المرأة في مجال الطاقة

كتب- مصطفى عيد:

كرم طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الفائزات بجوائز المرأة في مجال الطاقة ضمن فعاليات اليوم الأخير من مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول " ايجبس 2020"، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وفازت بالمركز الأول فى جائزة المرأة القيادية تولا اونوفريو رئيسة شركة الهيدروكربونات القبرصية، والمركز الثاني بنفس الجائزة المهندسة نهال خليل من شركة بتروجت، بحسب البيان.

وبحسب البيان، فازت بجائزة الجيل القادم والمركز الأول من الكوادر الشابة المهندسة ريم مجدي من شركة هاليبرتون، وفازت بالمركز الثانى المهندسة دينا حجاب من شركة بي بي.

وفازت بالجائزة المخصصة للمبدعين الأكاديميين من الطلاب المتميزين "جائزة نجمة العام " أميرة محمد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجاءت فى المركز الثانى فريدة الحارونى بنفس الجامعة، وفازت شركة شلمبرجير بجائزة أفضل شركة حققت الشمول والتنوع وجاءت فى المركز الثانى شركة وينترشال ديا، بحسب البيان.

وقال الملا، إن تخصيص يوم لمناقشة دور المرأة الفاعل فى قطاع الطاقة ضمن فعاليات المؤتمر كل عام يأتي انطلاقا من دورها الحيوى المتنامي في هذا القطاع ، مشيرا إلى أن جلسات مناقشة دور المرأة تنجح عاما بعد عام في جذب اهتمام كافة المشاركين والرعاة بهذا الحدث .

وأضاف أن السيدات فى قطاع البترول يشغلن مناصب قيادية مهمة ففd رئاسة شركات البترول تم تعيين سيدتين فى العام الاخير كرؤساء مجالس إدارات بالإضافة إلى تبوء السيدات للعديد من المناصب القيادية داخل الشركات ومنهم نائبات لرؤساء الشركات القابضة بالقطاع.

وتشغل السيدات حوالي 15% من المناصب القيادية بالقطاع ككل . كما يمثلن نحو 30% من إجمالي قوة العمل بقطاع البترول، مؤكدا أن القطاع ماض في طريقه نحو تحقيق المزيد من الشمول والتنوع في بيئة العمل.