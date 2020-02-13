بيان رسمي من أوبر بعد اتهامات "العدل" للشركة بالسطو على شخصيات من أفلامه

كتب - علاء حجاج:

أصدرت شركة أوبر بيانًا ردًا على ما صرح به الدكتور مدحت العدل، بشان اعتدائها على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" أو أي فيلم آخر.

وأعربت شركة أوبر عن كامل تقديرها واحترامها لحقوق أى كاتب أو مؤلف مؤكدة حرصها على احترامها للأحكام والقوانين بجمهورية مصر العربية.

وأشارت الشركة إلى قيام الإدارة القانونية بأوبر وكذلك المستشار القانوني الخارجي للشركة بدراسة الموضوع وقامت أيضًا بالتنسيق مع المستشار القانوني للطرف المدعي وذلك للوقوف على ملابسات الموضوع وإنهائه في أسرع وقت ممكن، حرصًا على مصلحة جميع الأطراف وإعلاءً لاحترام القانون وإعمالاً لأحكامه.

وكان الكاتب مدحت العدل قد أعرب عن دهشته من قيام شركة "أوبر" للنقل الجماعي، بالتعدي على حقوقه كمؤلف وسرقة شخصيات أفلامه "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في امستردام"، بدون إذنه.

وأكد العدل -في تصريحات خاصة لـ مصراوي- أنه لن يتخلى عن مقاضاتها بعد الشكوى المُقدمة إلى الرقابة على المصنفات الفنية، وقال العدل في تصريح خاص لـ"مصراوي": "مندهش من الجرأة التي تملكت مسئولي الشركة، ووصلت إلى حد القيام بسرقة مؤلفا أعماله معروفة، بل ويرأس جمعية المؤلفين والملحنين، المنوط بها الدفاع عن حقوق المبدعين، كيف يُعقل هذا".

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