وزيرة التضامن تبحث التعاون مع هيئة كير الدولية ومشروعاتها بمصر

كتبت- ياسمين سليم:

بحثت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع وفد من هيئة كير الدولية، أهم مشروعات وأنشطة الهيئة في مصر، وسبل التعاون المشترك مع الوزارة، بحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الخميس.

وعرضت هيئة كير الدولية، خلال اللقاء، عددا من مشروعاتها التنموية في مصر مثل مشروعها مع البنك المركزي بخصوص نموذج الادخار والإقراض، والذي يضم مبادرة الدفع الإلكتروني التي يتم تنفيذها حاليا بتمويل من بنك الإسكندرية في محافظتي أسيوط، وبني سويف.

وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة مشروع الهيئة مع منظمة دروسوس بخصوص تدريب مزارعي الطماطم من السيدات على كيفية تجفيف الطماطم وربطها مع مصدرين للطماطم المجففة، وسيتم إمداد السيدات من خلال المشروع بالبذور وأدوات تجفيف الطماطم وذلك في محافظتي قنا والأقصر.

وتم عرض مشروع تمكين وتوظيف الشباب والممول من شركة ميكروسوفت، والذي يعد أول المشروعات التي نفذتها الهيئة، والذي سيتم الاستفادة منه في برنامجي "فرصة" و"مراكب النجاة" في جميع المحافظات المستهدفة للحد من الهجرة غير الشرعية للشباب، بالإضافة إلى مشروع تمكين المرأة الذي يهدف إلى تمكين النساء الفقيرات والمهمشات في الصعيد.

كما عرضت الهيئة عددا من المشروعات الجاري دراستها منها مشروع تنفيذ استراتيجية تدعم تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من تبني أفضل الممارسات، وتمكين المزارعين أصحاب تلك المزارع الصغيرة من الوصول إلى الأسواق العالمية والإدارة الفعالة للمياه.