مصدر: المصرية للاتصالات تميل إلى الاستحواذ على باقي أسهم فودافون مصر

كتب _ علاء حجاج

قال مصدر بقطاع الاتصالات،لمصراوي، إن شركة المصرية للاتصالات تعتزم تمويل صفقة الاستحواذ على باقي أسهم فودافون مصر وذلك بعد اختيارها تحالف المجموعة المالية هيرمس – سيتي بنك لتحديد بدائل تعامل الشركة المصرية للاتصالات مع حصتها البالغة نحو 45% في شركة فودافون مصر.

وأشار المصدر إلى أن وجود بنك كبير مثل – سيتي بنك – ضمن التحالف يؤكد اتجاه الشركة نحو الاستفادة من حق الشفعة والاستحواذ على كامل أسهم فودافون مصر بنفس السعر المقدم من الاتصالات السعودية.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد عينت هيرميس وسيتي بنك لتحديد البدائل الاستثمارية لحصتها في فودافون مصر في ظل اتفاق شركة Stc السعودية مع فودافون العالمية للاستحواذ على حصتها في فودافون مصر مقابل ٢.٤ مليار دولار.

وتمتلك فودافون العالمية 55% من أسهم فودافون مصر بينما تمتلك الشركة المصرية للاتصالات 45%، وبموجب حق الشفعة يحق للشركة المصرية للاتصالات تقديم عرض لشراء حصة فودافون العالمية.

وخاطبت شركة فودافون مصر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمعرفة الموقف القانوني لاستخدام حق الشفعة من جانب المصرية للاتصالات.