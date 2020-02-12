وزير البترول يعقد اجتماعا مع رئيس شركة بيكر هيوز لاستعراض أنشطة الشركة بمصر

كتبت- مصطفى عيد:

عقد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع لورينزو سيمونلى رئيس شركة بيكر هيوز والوفد المرافق له، عقب تكريم الخريجين لاستعراض أنشطة الشركة بمصر.

ووفقا لبيان وزارة البترول اليوم الأربعاء، فإن الاجتماع ضم الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، وأسامة مبارز وكيل وزارة البترول لشئون المكتب الفني.