البترول توقع 7 اتفاقيات مع شركات عالمية خلال "إيجبس 2020"

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كتب- مصطفي عيد:

شهد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، 7 اتفاقيات لدعم وزيادة التعاون مع عدد من كبريات شركات البترول الأمريكية والبريطانية والمؤسسات التمويلية الأمريكية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وحضر السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، توقيع اتفاق بين وزارة البترول ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية ضمن فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020".

ويهدف الاتفاق إلى مواصلة تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تطوير قطاع البترول، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتكثيف التوعية بالفرص الاقتصادية محل الاهتمام المشترك، بحسب البيان.

وقال كارل كريس الرئيس الإقليمى للوكالة، إن الوكالة تعتزم استمرار المساهمة في توفير التمويل لتنمية الموارد البشرية وبرامج التدريب ودراسات الجدوى والاستشارات والبعثات التجارية المتبادلة وورش العمل، وما يتعلق بتطوير المشروعات وأفضل ممارسات استخدام الطاقة والموارد الطبيعية.

ووقعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقا مع شركة شيفرون العالمية للتعاون التجاري والفني في مجالات التكرير والنقل والتوزيع للمنتجات البترولية والزيت الخام، بحسب بيان الوزارة.

كما تم توقيع اتفاق ثان بين شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك ) وشركة شيفرون العالمية للتعاون في تجارة وتصنيع المنتجات البترولية.

وتقضي الاتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شيفرون بالتعاون التجاري والفني في مجالات التكرير والنقل والتوزيع للمنتجات البترولية والزيت الخام لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية من خلال إمداد قطاع البترول بالخبرات الفنية اللازمة لتطوير وإدارة الموانئ وتشغيل معامل التكرير بأعلى كفاءة ممكنة وذلك في إطار منظومة التحديث والتطوير التي تنتهجها وزارة البترول و الثروة المعدنية بالإضافة إلى التعاون في مجال تموين السفن استغلالا لموقع مصر المتميز وذلك في إطار استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي لتدول الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز.

وتعمل الاتفاقية بين شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) وشركة شيفرون العالمية على دعم التعاون في تجارة وتصنيع المنتجات البترولية لتطوير الفرص المتاحة للشركات المصرية لتكوين شراكات استراتيجية في مجال تجارة وتداول المنتجات البترولية.

وتم توقيع اتفاقيتين مع شركة بكتل الأمريكية، الأولى للتعاون بين الجانبين في تنفيذ المشروعات البترولية والغازية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثانية مع شركة انبي للتعاون في خدمات إدارة المشروعات والتصميمات الهندسية لها وخدمات التصميمات الهندسية والتوريدات والإنشاءات وإدارة الإنشاءات بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانيات شركة بكتل عالميًا من خلال مكاتبها.

ووقع المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، اتفاقا مع شركة شلمبرجير العالمية، تلتزم شلمبرجير بالتعاون مع الوزارة بتقديم الدعم لوزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها المشتركة بشأن التوعية وتنفيذ مبادرة تتعلق باستراتيجية للتنمية المستدامة.

كما شهد الملا توقيع اتفاق تعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي البريطانية في مجال تموين السفن في إطار استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.

وتستهدف الاتفاقية جذب مزيد من الاستثمارات من خلال وجود علامات تجارية عالمية تتعاون تجاريا مع الشركات المحلية التي تعمل في مجال تموين السفن وذلك لرفع مستوى الخدمة وزيادة حجم كميات التموين المستهدفة استغلالا لموقع مصر المتميز في مسار الخطوط الملاحية بمعبرها البحري قناة السويس.