وزير الاتصالات يبحث مع الهيئة العامة للاستثمار مشروع ميكنة الخدمات

كتب - علاء حجاج:

اجتمع عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمتابعة أعمال مشروعات ميكنة خدمات الهيئة.

وبحث الوزير مع عدد من قيادات الهيئة استخدام أحدث التقنيات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة القدرة على تيسير الخدمات الاستثمارية وتهيئة بيئة فعالة لجذب المستثمرين.

وخلال الاجتماع أشاد طلعت بالتعاون القائم بين الوزارة والهيئة وتحقيق العديد من مشروعات التطوير بالهيئة من خلال ميكنة الأعمال والخدمات وذلك في إطار مشروعات التحول الرقمي.

وأكد الوزير، على أهمية التعاون المشترك مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل توفير التدريب اللازم للشباب من رواد الأعمال لاكتساب المعرفة حول الحوافز الاستثمارية وإتقان المهارات اللازمة لإنشاء الشركات وذلك في ظل مبادرات تهيئة البيئة الداعمة لرواد الأعمال ولتنمية أعمال المهنيين المستقلين freelancers.

وأشار الوزير إلى ضرورة دفع التعاون بين الوزارة والهيئة في دعم ريادة الأعمال من خلال "مبادرة فكرتك شركتك"، وأهمية التنسيق بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما يدعم الجهود المبذولة لجذب استثمارات جديدة.

كما تناول الاجتماع التعاون في خدمات التوقيع الإلكتروني حيث تم تفعيل المنظومة في مراكز خدمات المستثمرين الرئيسي ما بين العاملين بالهيئة والجمهور (المستثمرين)، بحسب البيان.

وناقش الاجتماع، تفعيل المنظومة في المرحلة الأولى من برنامج التحول الرقمي ببورسعيد، وأهمية التعاون في مجال تدريب الكوادر الفنية داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة للتطوير وذلك بهدف تنمية القدرات والارتقاء بها.