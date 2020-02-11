أقل زيادة في 10 سنوات.. رحلة الوصول إلى 100 مليون مصري (إنفوجرافيك)

كتبت- ياسمين سليم:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، وصول عدد السكان في مصر 100 مليون نسمة.

وانخفض معدل الزيادة السكانية خلال العام الماضي إلى 1.78% ليسجل أقل معدل زيادة خلال السنوات العشر (2010-2019).

وترصد صور الإنفوجرافيك التالية، كل المعلومات بشأن الزيادة السكانية في العام الماضي، وكيف يؤثر زيادة معدل السكان على الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة التعليم والصحة.