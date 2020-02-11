انخفاض أسعار الحديد في مصر مع تراجع الطلب وهبوط الخامات عالميا

كتبت- شيرين صلاح:

خفضت مجموعة من شركات الحديد في مصر، أسعار بيع حديد التسليح، مع بداية الأسبوع الجاري، وذلك نتيجة ضعف الطلب ووجود مخزون بالمصانع، مع تراجع أسعار الخام عالميا، بحسب ما قاله متعاملون بسوق الحديد، لمصراوي.

وقال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الحديد تراجعت نتيجة ضعف الطلب على حديد التسليح في السوق ووجود مخزون كبير لدى المصانع، بالإضافة إلى تراجع سعر الخام عالميا.

واتجهت مصانع الحديد لتخفيض الأسعار بالسوق إلى هذه المستويات لتحريك مبيعاتها ودفع التزاماتها المتمثلة في أجور العمال والكهرباء، "يخفضوا ويخسروا 10% بدل ما تبقى الخسائر 100% ويقفلوا"، بحسب حنفي.

وهو ما اتفق معه خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد، قائلا إن تراجع الطلب ووجود المخزون وراء تراجع أسعار الحديد في معظم المصانع.

وأضاف حنفي، أن أسعار الحديد تتراوح حاليا بين 9306 و9630 جنيه، تسليم أرض المصنع.

وقال حنفي إن سعر البليت تراجع إلى 395 دولارا مقابل 420 دولارا للطن.

وخفضت شركة عز أسعار حديد التسليح بقيمة 100 جنيه للطن لتصبح الأسعار الجديدة 9.900 جنيه للأطوال و9.630 جنيه للفائف شامل الضريبة تسليم أرض المصنع.

كما خفضت شركة السويس للصلب أسعارها بقيمة 300 جنيه لتصبح الأسعار الجديدة 9.450 جنيه و9.350 جنيه للأطوال واللفائف على التوالي.

ولحقت شركة بشاء للصلب بشركة عز والسويس للصلب، وخفضت أسعارها بقيمة 400 جنيه للطن، ليسجل سعر طن الحديد بالشركة بنحو 9600 جنيه، مقابل 10 آلاف الشهر الماضي، بحسب الدجوي.

وأضاف الدجوي، أن شركة الجارحي خفضت حديد التسليح بقيمة 150 جنيه، ليصل إلى 9500 جنيه مقابل 9650 جنيه الشهر الماضي، تسليم أرض المصنع.

كما خفضت شركة المراكبي حديد التسليح بقيمة 250 جنيها، ليصل إلى 9400 جنيه مقابل 9650 جنيه الشهر الماضي، تسليم أرض المصنع.

وتوقع المتعاملون استقرار أسعار الحديد عند هذه المستويات خلال الفترة القادمة.

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