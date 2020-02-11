طارق الملا: تريليون جنيه استثمارات أجنبية ووطنية بمشروعات قطاع البترول

كتب- أحمد السيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن الاستثمارات الأجنبية والوطنية بمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها وصلت إلى حوالي تريليون جنيه منها 35 مليار دولار استثمارات أجنبية في السنوات الأربع الماضية.

وأضاف الملا خلال الجلسة الافتتاحية لفاعليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قطاع البترول والغاز ساهم في عام 2018-2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه.

وذكر أن قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة حقق فائضا في الميزان التجاري عن عام 2018-2019، كما وصل إنتاج الزيت الخام والغاز إلى أعلى معدلاته في تاريخ مصر حيث بلغ 1.9 مليون برميل مكافئ يوميا في شهر أغسطس 2019.

وأشار وزير البترول إلى أن تكلفة مصروفات إنتاج البرميل انخفضت في عام 2018-2019 إلى 2.9 دولار مقارنة بـ 4.2 دولار في عام 2015-2016.

وأوضح أنه تم خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80% مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات الشركاء الحاليين ودخول شركاء جدد.

وبحسب الملا، فإن قطاع البترول نجح في تحويل معدل نمو قطاع الغاز من معدل سالب 11% إلى معدل موجب 20% خلال الأعوام السابقة، مما مكن مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي واستئناف التصدير.

كما حقق قطاع البترول رقما غير مسبوق في توصيل الغاز إلى المنازل ليصل إلى 1.250 مليون وحدة سنويا، وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين بسهولة ويسر وتوفير الدعم، وفقا للوزير.

وتعقد الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة".

ويجذب المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثا من خبراء الصناعة محليا ودوليا، و1600 مشارك بالمؤتمر، و14 دولة، و15 شركة بترول عالمية، وأكثر من 450 شركة عارضة.

كما يضم المؤتمر فعاليات متنوعة تشمل 36 جلسة فنية، و10 جلسات استراتيجية، و4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات، و7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالى والاستثمار في صناعة البترول، و6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة.

ويشمل المؤتمر أيضا جلسات لمناقشة دور المرأة في قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائز تميز في مجالات السلامة والبيئة والمرأة في قطاع الطاقة.

كما يعد المعرض المصاحب للمؤتمر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وعرض أحدث وأبرز التكنولوجيات والابتكارات المستخدمة من قبل الشركات العالمية في مجال الصناعة.

ويوفر المعرض فرصة متميزة للعارضين من الشركات البترولية المختلفة لإبراز أحدث الأنشطة والخدمات والحلول التي يقدمونها والترويج لها على نطاق دولي وإقليمي متميز بما يسهم في تنمية أعمالهم وإتاحة الفرصة للدخول في شراكات وأسواق جديدة، وفقا لبيان سابق من وزارة البترول.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بمصرع مصطفى عبدالعال 11 سنة، تلميذ بالصف الخامس الابتدائي، مُقيم بقرية "أبو طوالة" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح؛ أثناء خروجه من المدرسة، بعدما صدمته سيارة مُحملة بماتور مياه.

جرى ضبط قائد السيارة، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 8582 إداري منيا القمح لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وقررت إخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيقات، واستدعاء مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة لسؤالهما.