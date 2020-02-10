وزير البترول يبحث مع رئيس شلمبرجير العالمية المشروعات المشتركة والفرص المتاحة

كتب- مصطفى عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع أوليفيه لوبوش الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير العالمية مجالات التعاون الحالية، في إطار برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين الجانبين، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

وقال رئيس شلمبرجير، إن النتائج الإيجابية التي حققتها صناعة البترول والغاز تمثل حافزا لشركته لدعم تواجدها وتنمية أعمالها في مصر، مشيدا بما حققته مصر في مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي وأنه ساهم بقوة في تبوء مصر لمكانة مهمة على الخريطة العالمية لصناعة الغاز .

وأضاف خلال اللقاء، أن شركته ملتزمة بالاستثمار وتنمية أعمالها في مصر، وتقديم أحدث الحلول والتكنولوجيات التي تمتلكها للمساهمة في تحقيق أهداف قطاع البترول المصري وتنفيذ المشروعات المشتركة، وفقا للبيان.

ويزور رئيس الشركة العالمية، القاهرة حاليا على رأس وفد يضم هندا غربى نائب الرئيس التنفيذى للشركة ومعين رزوقى الرئيس الإقليمي لمنطقة شمال الشرق الأوسط وكريم بدوى مدير عام الشركة لمصر وشرق المتوسط.

وبحث الوزير مع وفد الشركة خطة عملها في مصر خلال الفترة المقبلة والتى تستهدف الإسراع بتنفيذ المشروعات المشتركة فى مجال دعم التحول الرقمى فى صناعة البترول والغاز المصرية ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

وأكد الملا خلال اللقاء أن ماشهدته صناعة البترول والغاز من نجاحات ونتائج متميزة خلال السنوات الأربع الماضية يأتي بفضل تنفيذ رؤية طموحة واستراتيجية محددة وبرامج عمل صارمة لتنفيذ العديد من الإصلاحات.

واتفق الجانبان على إعطاء الاهتمام للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في تطبيق أحدث التكنولوجيات والحلول للمساهمة في زيادة إنتاجية الحقول البترولية القديمة بما يسهم فى دعم الإنتاج الحالي وتعويض التناقص الطبيعى من إنتاجية الحقول.

كما تطرق اللقاء إلى بحث التعاون في منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسبل الاستفادة من الخبرات والحلول التكنولوجية المتميزة لشلمبرجير، وفقا للبيان.