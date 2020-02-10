رسوم التأمين الصحي تخفض أرباح جهينة 19% خلال العام الماضي

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع صافي أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية خلال العام الماضي بنسبة 19%، مقارنة بعام 2018، رغم ارتفاع إيرادات الشركة.

وبحسب نتائج أعمال الشركة عن العام الماضي المرسلة للبورصة اليوم الاثنين فإن صافي أرباح الشركة بلغ بنهاية العام 329 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 19% عن أرباحها في 2018.

وقال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة جهينة إن صافي الربح تأثر بفرض رسوم التأمين الصحي وانتهاء الإعفاء الضريبي لبعض شركات المجموعة بإجمالي 90 مليون جنيه.

وأضاف أن العام الحالي شهد تخفيض المصروفات الإدارية والعمومية، إلا أن الشركة زادت العروض الترويجية للمستهلك لمواجهة تحديات السوق والمحافظة على ريادة الشركة للحصص السوقية الأمر الذي أدى لزيادة مصاريف البيع والتسويق.

وخلال العام الماضي بدأت مصر تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد والذي فرض التزامات على أصحاب الأعمال.

وسجلت الشركة ارتفاعًا في إيراداتها خلال العام الماضي بنسبة 7% لتصل إلى 7.6 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات عام 2018.

وحققت مبيعات الشركة من الزبادي أكبر زيادة خلال العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 14% مقارنة بعام 2018 لتصل إلى 1.81 مليار جنيه بنهاية العام.

وارتفعت مبيعات الشركة من منتجات الألبان بنسبة 8% لتصل 3.76 مليار جنيه خلال العام الماضي مقارنة بعام 2018.

كما ارتفعت مبيعات الشركة من العصائر بنسبة 8% لتصل إلى 1.52 مليار جنيه خلال العام الماضي، وارتفعت مبيعات من منتجات أرجو بنسبة11% لتصل إلى 252 مليون جنيه

وذكرت نتائج أعمال الشركة أن مبيعاتها من الزراعة تراجعت بنسبة 27% إلى 31 مليون جنيه، كما تراجعت المبيعات من المركزات بنسبة 28% لتصل إلى 256 مليون جنيه، مقارنة بعام 2018.

وخلال الربع الرابع من العام الماضي تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 19% ليصل إلى 38 مليون جنيه مقارنة بصافي أرباح الشركة في الربع الرابع في 2018.

وسجلت إيرادات الشركة ارتفاعًا نسبته 8% لتحقق 1.844 مليار جنيه خلال آخر 3 أشهر من 2019.

واحتل قطاع الألبان صدارة الإيرادات للشركة خلال الربع الرابع من العام لتصل إلى 990 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع 9% عن نفس الفترة عام 2018.

وسجل قطاع الزبادي إيرادات بلغت 401 مليون جنيه في آخر 3 شهور من العام الماضي بنسبة ارتفاع 12% مقارنة بنفس الفترة عام 2018.

وبلغت إيرادات الشركة من منتجات العصائر 354 مليون جنيه والمركزات 22 مليون جنيه والزراعة 7 مليون جنيه ومنتجات أرجو 68 مليون جنيه.