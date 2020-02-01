منتصر: ديلويت تنتهي من تقييم أصول بنك الاستثمار القومي خلال أسبوعين

كتبت- منال المصري:

كشف محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي لمصراوي، عن أن مكتب ديلويت للاستشارات المالية والمحاسبية سيقدم تقريرًا عن تقييم أصول وأعمال البنك خلال أسبوعين.

وأضاف أن البنك استعان بمكتب ديلويت بهدف تقييم أعمال البنك لاستخدامها في اتخاذ قرار لخطة إعادة هيكلة وتعديل قانون بنك الاستثمار القومي الذي يعمل على تنفيذها الفترة القادمة.

وبحسب منتصر فإن الهدف من التقييم هو الوصول لقيمتها الحقيقية ضمن خطة واسعة لإعادة هيكلة البنك وتطويره.

وتعتزم الحكومة إجراء تعديل على القانون المنظم لبنك الاستثمار القومي، ضمن خطة إعادة الهيكلة التي تقودها وزارة التخطيط، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد في تقرير سابق إن بنك الاستثمار القومي لديه محفظة كبيرة من ودائع الأفراد والشركات المملوكة للدولة، والتي لا تخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ تدابير لتعزيز الرقابة والحوكمة كإجراء مسبق.

ويذكر أن مكتب ديلويت يعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1921، بالإضافة إلى عمله في مجال الاستشارات المالية والمخاطر والضرائب، وذلك في 150 دولة، وفقًا لموقعه الإلكتروني.