وزارة المالية: 135 مليار جنيه عجزا كليا في الربع الأول من العام الجاري

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات وزارة المالية أن فترة الربع الأول من العام المالي الجاري شهدت تسجيل عجزا كليا بقيمة 135 مليار جنيه مقابل 131.5 مليار جنيه عجزا خلال نفس الفترة من عام 2019-2020.

ورغم هذه الزيادة في أرقام المبالغ فإن العجز الكلي كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجع خلال أول 3 أشهر من عام 2020-2021 إلى 2.1% مقابل 2.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للتقرير الشهري لوزارة المالية عن أكتوبر الماضي والذي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين.

وارتفع إجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي إلى 204.7 مليار جنيه مقابل 173 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 18.3%.

وارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 150.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 131.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019-2020، بنسبة زيادة 14.1%.

كما ارتفع إجمالي المصروفات العامة خلال أول 3 أشهر من العام المالي 2020-2021 إلى 336.8 مليار جنيه مقابل 303.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 11%.

وانخفضت المصروفات على الفوائد خلال أول 3 أشهر من العام المالي الجاري إلى 135.1 مليار جنيه مقابل 138.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019-2020 بنسبة تراجع 2.5%.

بينما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 54.7 مليار جنيه في أول 3 أشهر من العام الجاري مقابل نحو 34.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019-2020 بنسبة زيادة 60.4%.

كما ارتفع الإنفاق على الاستثمارات الحكومية إلى 39.9 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من عام 2020-2021 مقابل نحو 24.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 60.2%.