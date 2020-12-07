اتصالات مصر تبحث مع "الوطنية" التعاون في خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية

دبي- علاء حجاج:

قال حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إن الشركة اجتمعت مع مسؤولي الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات لبحث التعاون معها في مجال الإنترنت فائق السرعة عبر الأقمار الصناعية.

وأضاف متولي، ردا على مصراوي في مؤتمر صحفي على هامش معرض جايتكس للاتصالات في دبي، إن جائحة كورونا أثرت على العائدات بشكل سلبي بسبب توقف خدمات التجوال لنقل البيانات نتيجة توقف السياحة خلال فترة الإغلاق لمواجهة كورونا، "كما انخفضت خدمات الصوت بنسبة 6٪ وهي نسبة كبيرة وخاصة أن الصوت يستحوذ على الحصة الأكبر من العائدات".

وقال متولي إن كورونا ساهمت أيضا في نمو خدمات أخرى مثل خدمات الإنترنت الثابت التي شهدت نمو بنسبة 30٪، وكذلك خدمات اتصالات كاش والتي شهدت نموا بثلاثة أضعاف ما كانت عليه في بداية العام.

وأشار متولي إلى أن أداء الشبكة خلال المرحلة الماضية شهد تحسنا كبيرا مقارنة بما قبل 5 سنوات، وأن بعض الشكاوى المتعلقة بخدمة الجودة سببها صعوبات إدارية وفنية في بناء الأبراج الجديدة. وأضاف أن عدد محطات أبراج المحمول التابعة للشركة يتجاوز حاليا أكثر من 8 آلاف محطة.

وقال إن اتصالات هي أسرع شركات المحمول تحقيقا لمعدلات نمو بالسوق المحلية، كما تعد أيضا من أوائل شبكات المحمول التي قامت بتغطية العاصمة الإدارية الجديدة بمحطات متنقلة.

وقال خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في شركة اتصالات مصر، إن الشركة تدرس حاليا سبل تمويل شراء الترددات الجديدة التي حصلت عليها مؤخرا من جهاز تنظيم الاتصالات.

"البدائل الاستثمارية المطروحة تتضمن إما الاقتراض أو التمويل من مخصصات الشركة.. لكن من السابق لأوانه تحديد ذلك".

وقال جمال السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر إن شركته في حالة الاستقرار على الاقتراض البنكي ستلجأ لأحد البنوك الأجنبية خارج مصر للتمويل.