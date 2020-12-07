"ذهب الاحتياطي" يواصل الانخفاض للشهر الثالث على التوالي خلال نوفمبر

كتب- مصطفى عيد:

واصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعه للشهر السادس على التوالي خلال نوفمبر الماضي ولكن بأقل زيادة له طيلة هذه الفترة وصلت إلى نحو 1.8 مليون دولار فقط.

وبحسب ما أعلنه البنك المركزي أمس، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 39.222 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 39.220 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ساهم تراجع قيمة الذهب المسجل باحتياطي النقد الأجنبي في انخفاض الزيادة في الاحتياطي إلى أقل وتيرة لها خلال فترة نصف السنة الماضية.

وانخفضت قيمة الذهب المسجل في الاحتياطي للشهر الثالث على التوالي خلال نوفمبر، حيث هبطت الشهر الماضي بنحو 246 مليون دولار بنسبة 5.7%، ليصل إلى 4.082 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 4.328 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

وتزامن ذلك مع تراجع أسعار الذهب العالمية خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 101.86 دولار للأوقية بنسبة 5.4%، حيث وصل سعر الأوقية إلى 1776.95 دولار بنهاية نوفمبر مقابل نحو 1878.81 دولار بنهاية أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج.

كما أسهم في تباطؤ زيادة الاحتياطي انخفاض قيمة وحدات السحب (ضمن مكونات الاحتياطي) إلى 110 ملايين دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 214 مليون دولار بنهاية أكتوبر، بتراجع 104 ملايين دولار بنسبة 48.6%.

ويأتي ذلك رغم ارتفاع قيمة العملات الأجنبية ضمن احتياطي النقد الأجنبي إلى 35.035 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 34.683 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بزيادة 352 مليون دولار.