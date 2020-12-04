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الجرام فوق 800 جنيه.. أسعار الذهب في مصر تقفز 15 جنيهًا خلال أسبوع

01:45 م الجمعة 04 ديسمبر 2020
الجرام فوق 800 جنيه.. أسعار الذهب في مصر تقفز 15 جنيهًا خلال أسبوع

أسعار الذهب

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في مصر، وزاد سعر الجرام من الذهب نحو 15 جنيهًا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 801 جنيه مقابل 786 جنيهًا، الجمعة الماضي.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 686.6 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 915.4 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6408 جنيهات.

وأضاف نجيب، أنه رغم تحول الأسعار للتراجع، لكن حركة البيع ما زالت ضعيفة في ظل أولويات المستهليكن، في ظل تداعيات أزمة كورونا.

أسعار الذهب

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