ارتفاع المكرونة والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار سمك المكرونة السويسي والجمبري، في سوق العبور اليوم الخميس، بينما استقر سعر السمك البلطي عند مستوى أسعار أمس.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 65 و75 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 17 و19 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، و سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.