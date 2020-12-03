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ارتفاع البطاطس والفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

10:06 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
ارتفاع البطاطس والفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس


كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 1.5 و3.5 جنيه، وسعر كيلو الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75 جنيه و6 جنيهات.
البطاطس بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
البصل بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات،بزيادة 50 قرشا.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.
البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و4 جنيهات.
الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة

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