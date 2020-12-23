الإحصاء: ارتفاع طفيف في مساحة الزمام الزراعي خلال العام الماضي

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت مساحة الزمام الزراعي خلال العام الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.8% إلى 10.3 مليون فدان مقابل 10.2 مليون فدان في 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء عن نشـرة الزمام والملكية الزراعية لعام 2019.

وبحسب البيان جاءت محافظات الوجه البحرى في المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 6.3 مليون فدان بنسبة 60.6٪ تليها محافظات الوجه القبلي حيث بلغت مساحتها 3.2 مليون فدان بنسبة 30.6٪ تليها المحافظات الحضرية حيث بلغت مساحتها 0.8 مليون فدان بنسبة 8.1٪ ثم محافظات الحدود (الوادي الجديد) بمساحة 0.08 مليـون فــدان بنسبـة 0.7٪ وذلك من إجمالي مساحة الزمام عام 2019.

وقال البيان إن إجمالي مساحة الأراضي القابلة للزراعة (الأهالي والحكومة) 9.2 مليون فدان عـــام 2019 بنسبة 89٪.

وبلغت مساحة الأراضي غير القابلة للزراعة 1.1 مليون فدان بنسبة 11٪ من إجمالي مساحة الزمام وتتمثل في (السكن والأجران، والمنافع العمومية، وأراضي التالف والفساد، وأكل النهر، والسكك الحديدية).

وجاءت محافظات الوجه البحـــري في المرتبة الأولــى من حيث المساحات القابلة للزراعة وبلغت مساحة أراضيها 5.7 مليون فدان بنسبة 61.5٪ تليها محافظات الوجــــه القبــــول حـــــديث بلغــت مساحتها 2.8 مليون فدان بنسبة 30.4٪ من إجمالي الأراضي القابلة للزراعة.

ووفقًا للبيان بلغت مساحة الأراضي القابلة للزراعة في المحافظات الحضـــارة حيث بلغت مساحتها 0.7 مليون فدان بنسبة 7.3٪ ثم محافظات الحـدود (الوادي الجـديـد) حيث بلغت مساحتها 0.08 مليــون فدان بنسبة 0.8٪، خلال العام الماضي.

وبلغ إجمالي المســـاحــة المملكـــة للأهـــالي القابلة للزراعة من الـزمــان 7.41 مليون فدان عام 2019 مقابل 7.45 مليون فدان عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 0.5٪.

وبلغ إجمالي المساحة المملوكة للحكومة القابلة للزراعة من الزمام 1.8 مليون فدان عام 2019 مقابل 1.7 مليــــون فــــدان عـــام 2017 بنسبة زيادة قدرها 7.5٪، وفقًا للبيان.