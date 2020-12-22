رئيس الجمعية المصرية اللبنانية: مصر لديها فرصة ذهبية لاستقطاب الاستثمارات البنانية

كتبت - نرمين إبراهيم:

قال فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، إن مصر لديها فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات اللبنانية بعد التحديات الاقتصادية التي تشهدها لبنان خاصة بعد حادث انفجار مرفأ بيروت، مما يجعل العديد من الشركات مضطرة إلى الفرار متجهة إلى أسواق أكثر استقرارا.

وأضاف فوزي أنه خلال الربع الأخير لعام 2020، اتجهت 10 شركات كبرى لبنانية للاستثمار في مصر في قطاعات التجميل والعقارات، مشيرا إلى أن لبنان يعد من الدول الكبرى التي تستثمر في مصر.

وكشف فوزي في تصريحات " لمصراوي " أن حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر قبل 5 سنوات كانت تصل إلى نحو 5 مليارات دولار، لكنها تراجعت تدريجيا حتى وصلت إلى 600 مليون دولار بسبب الانهيار الاقتصادي، والأزمة السياسية التي يعاني منها لبنان.

وبلغ عدد المشروعات التي تشارك لبنان باستثمارات فيها في مصر حتى شهر يونيو 2019 نحو 1722 مشروع متنوع فى القطاعات الصناعية، الخدمية، الانشائية، السياحية، الزراعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب بيانات حكومية طالعها مصراوي، وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 1.5 مليار دولار خلال عامي 2019 و2020

وأشار رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، إلى أن كيان الجمعية أنشأ منذ 25 عاما، بهدف تعزيز حجم التبادل التجارى بين مصر ولبنان وتطوير العلاقات الاقتصادية، مضيفا أن دور الجمعية ساهم فى تسهيل إقامة الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتبادل الخبرات.