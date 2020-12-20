ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بشكل طفيف، بنسبة 0.04% إلى مستوى 10848 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.79%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.64%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 1.26% إلى مستوى 10844 نقطة.
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