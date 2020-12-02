وزيرة التخطيط تفتتح قمة مصر الاقتصادية: الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر في مواجهة كورونا

وزيرا التجارة والسياحة يناقشان المحتوى المصري الذي سيعرض في إكسبو دبي

الضرائب: عدم الالتزام بالفاتورة الإلكترونية قد يغرم الممول 100 ألف

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- محمود بكار

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر في نوفمبر 2016 مكن الحكومة من مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وأوضحت الوزيرة خلال كلمتها بالقمة الاقتصادية نيابة عن رئيس الوزراء اليوم الأربعاء أنه "إذا لم تكن مصر اتخذت إجراءات الإصلاح الاقتصادي لم يكن سيصبح لديها مساحة مالية تمكنها من مواجهة تداعيات كورونا".

وقالت الوزيرة إن عدد المواطنين الذين تقدموا للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة وصل إلى 6.6 مليون عامل.

وأشارت الوزيرة إلى أزمة كورونا أعادت ترتيب الدول ودعت للاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم والتحول الاستراتيجي.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة رفعت حجم استثماراتها خلال العام المالي الحالي بنسبة 70%.