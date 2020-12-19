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رئيس القابضة للتشييد: 80% من مشكلات الشركات فشل إداري.. والحكومة تفضل العمل مع القطاع الخاص

03:52 م السبت 19 ديسمبر 2020
رئيس القابضة للتشييد: 80% من مشكلات الشركات فشل إداري.. والحكومة تفضل العمل مع القطاع الخاص

هشام أبو العطا

كتبت-شيماء حفظي:

قال هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير إن أداء شركات المقاولات كان سيئًا جدًا قبل عام وعلاقتها بمؤسسات الدولة كانت متدهورة.

وأوضح أبو العطا خلال كلمته بجلسة قطاع الأعمال العام بين الواقع والمأمول بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي اليوم السبت أن هناك عدد من المحاور التي وضعتها القابضة للعمل لتحسين أوضاع شركات المقاولات.

وأوضح أن الشركة القابضة أعادت هيكلة إدارة الشركات لأن 80% من مشاكل الشركات كانت بسبب فشل الإدارة.

وأضاف: "دمجنا 7 شركات في 5 شركات أخرى كدمج أفقي لأن الشركات تعمل في نفس النشاط في نفس النطاق الجغرافي تنافس بعضها".

وقال إن حتى بعد الدمج المشكلة لا تزال قائمة لكن قلق العاملين من الدمج لم يعد موجودا بفضل اللائحة الموحدة المقرر إصدارها بعد تعديل قانون قطاع الأعمال العام.

وبحسب أبو العطا فإن الحكومة تفضل العمل مع شركات القطاع الخاص لأنها لديها سيولة لكن شركات قطاع الأعمال العام تحصل على فرصة.

وطالب أبو العطا الحكومة بدعم شركات قطاع الأعمال العام ليس من خلال دعم نقدي لكن من خلال إسناد مشروعات وتوسيع حجم الأعمال.

وقال رئيس القابضة إن الشركات الحكومية تعاني من الديون والسيولة المالية، مشيرًا إلى توقيع عقد بنحو 1.5 مليار جنيه للمبادلة مع أراضي لصالح شركتين تابعتين.

وأضاف: "نتفاوض حاليا مع البنوك للدخول مع الشركات بضخ استثمارات تساوي قيمة الأراضي لتتمكن الشركات من تنفيذ مشروعات في ظل نقص السيولة المالية".

وأوضح أن من بين المشكلات أن الحكومة كانت تسحب المشروعات من الشركات لكن الشركة القابضة ضخت استثمارات للشركات التابعة من خلال الحصول على القروض كما نحاول تعظيم عائدات الشركة القابضة لتتمكن من مساندة الشركات التابعة.

هشام أبو العطا الشركة القابضة للتشييد والتعمير القطاع الخاص

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