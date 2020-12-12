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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

02:11 ص السبت 12 ديسمبر 2020
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

بورصة وول ستريت الأمريكية

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 11ر47 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 37ر30046 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 64ر4 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 46ر3663 نقطة.

وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 94ر27 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 87ر12377 نقطة.​

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