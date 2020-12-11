رئيس شعبة المستوردين: وزير المالية قدَّم عملاً تاريخيًا لمصر بميكنة الضرائب

كتب – مصطفى عيد:

قال النائب محمد أبو العينين رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وزير المالية قدَّم عملاً تاريخيًا لمصر، من خلال المضى قدمًا فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية.

وخلال حوار مفتوح بين وزير المالية ومسؤولي الاتحاد العام للغرف التجارية، أشاد أبو العينين، بالمؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري في ظل أزمة كورونا.

وقال المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره لحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال، بما يُسهم في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد رئيس الاتحاد، على دعمه لكل المبادرات التي تُطلقها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال.

وقال إنه سيتم تطوير منظومة الإرشاد الضريبى باتحاد الغرف التجارية لتوفير أجهزة كمبيوتر لصغار الممولين ومساعدتهم فى تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، مشيرًا إلى مبادرة وزير المالية بتشكيل لجان دائمة مشتركة تنعقد باتحاد الغرف التجارية للإسهام فى حل أى مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والجمارك، والضرائب العقارية.