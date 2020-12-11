أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي أسعار الذهب نبيل فاروق مرتضى منصور فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

رئيس شعبة المستوردين: وزير المالية قدَّم عملاً تاريخيًا لمصر بميكنة الضرائب

11:26 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020
رئيس شعبة المستوردين: وزير المالية قدَّم عملاً تاريخيًا لمصر بميكنة الضرائب

النائب محمد أبو العينين

كتب – مصطفى عيد:

قال النائب محمد أبو العينين رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وزير المالية قدَّم عملاً تاريخيًا لمصر، من خلال المضى قدمًا فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية.

وخلال حوار مفتوح بين وزير المالية ومسؤولي الاتحاد العام للغرف التجارية، أشاد أبو العينين، بالمؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري في ظل أزمة كورونا.

وقال المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره لحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال، بما يُسهم في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد رئيس الاتحاد، على دعمه لكل المبادرات التي تُطلقها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال.

وقال إنه سيتم تطوير منظومة الإرشاد الضريبى باتحاد الغرف التجارية لتوفير أجهزة كمبيوتر لصغار الممولين ومساعدتهم فى تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، مشيرًا إلى مبادرة وزير المالية بتشكيل لجان دائمة مشتركة تنعقد باتحاد الغرف التجارية للإسهام فى حل أى مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والجمارك، والضرائب العقارية.

محمد أبو العينين ميكنة الضرائب وزارة المالية

الخبر التالى:

المالية: تشغيل تجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة في يناير

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 119702

    عدد المصابين

  • 104074

    عدد المتعافين

  • 6832

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 68475177

    عدد المصابين

  • 47348848

    عدد المتعافين

  • 1560948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الإعلام: الرئيس وجّه بمنح لقاح كورونا للمصريين مجانًا.. وهذه الفئات صاحبة الأولوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا