كارفور مصر تفتح فرعًا جديدًا بـ "تاون سنتر" باستثمارات 70 مليون جنيه وتخطط لافتتاح 4 أخرين

أعلنت كارفور مصر، عن افتتاح أحدث فروعها في مول "تاون سنتر"، باستثمارات أكثر من 70 مليون جنيه وذلك في إطار الشراكة مع شركة مراكز للاستثمار العقاري.

وبحسب بيان كارفور اليوم الثلاثاء، فإنه تم افتتاح كارفور هايبر ماركت الجديد ابتداءً من أول الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لمول تاون سنتر، من الخطط التوسعية للعلامة التجارية.

ويشغل كارفور هايبر ماركت في "تاون سنتر"، مساحة تأجيرية إجمالية تصل إلى 4000 متر مربع، ما يجعله أكبر مساحة تأجيرية في مركز التسوق، وفقا لبيان كارفور.

يحتل فرع كارفور الجديد في "تاون سنتر" موقعاً استراتيجياً، حيث من المتوقع أن يصبح وجهة تسوق رئيسية، ستقدم خدمات أكثر من 2 مليون مصري يعيشون ويعملون في دائرة نطاقها 10 كيلومترات حول مركز التسوق.

وقال البيان إنه من المقرر أن يتم افتتاح أربعة فروع جديدة خلال المرحلة المقبلة،

ويشكل ذلك ترجمة لعملية خطط كارفور التوسعية في مصر.