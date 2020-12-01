أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب عمرو دياب منع أحمد مرتضى شيكابالا مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

مراكز العقارية تفتتح مول "تاون سنتر" في مدينة السلام باستثمارات 260 مليون جنيه

02:44 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
مراكز العقارية تفتتح مول "تاون سنتر" في مدينة السلام باستثمارات 260 مليون جنيه

مراكز العقارية

كتب- عبدالقادر رمضان:

أعلنت شركة مراكز للاستثمار العقاري التابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية عن افتتاح مول تاون سنتر في مدينة السلام اليوم الثلاثاء على مساحة 64 ألف متر مربع.

وقال أشرف فريد رئيس قطاع تنمية الأعمال في شركة مراكز في مؤتمر صحفي في مول تاون سنتر إن المشروع يقام بالشراكة مع الدولة وتبلغ استثماراته 260 مليون جنيه.

وأوضح أن المشروع يقام على أرض تابعة لجهاز الخدمة الوطنية بمقتضى عقد حق انتفاع مدته 40 سنة وشراكة في الإيرادات.

وتبلغ المساحة التأجيرية في المول أكثر من 25 ألف متر مربع، وتم تأجير حوالي 65% منها، بحسب ما قاله فريد.

وأشار إلى أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون مع الدولة في أقل من 18 شهرا وهو يقع على تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسماعيلية بالقرب من محطة مترو عدلي منصور ومحطة أتوبيس مترو السلام.

وقال باسل رمزي العضو المنتدب للشركة إن تاون سنتر يخدم أكثر من 2 مليون مواطن في المناطق المحيطة بالمول والتي كانت تشهد نقص في المراكز التجارية المنظمة.

وأضاف أن المول يضم مجموعة من أكبر العلامات التجارية من بينها كارفور ومصطفى السلاب وإل سي وكيكي.

وتنفذ مراكز خطة استثمارية في مصر تتخطى قيمتها 20 مليار جنيه في عدد من المشروعات بالقاهرة ومحافظات أخرى حيث تمتلك مول العرب في مدينة 6 أكتوبر ومول في طنطا، وتعتزم افتتاح مول في القطامية العام المقبل باستثمارات 4 مليارات جنيه، وفي المنصورة في المرحلة المقبلة.

مراكز العقارية مول تاون سنتر استثمارات مدينة السلام

الخبر التالى:

مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تصعد لأول مرة خلال 5 أيام.. والجرام يرتفع 6 جنيهات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا