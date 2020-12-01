مراكز العقارية تفتتح مول "تاون سنتر" في مدينة السلام باستثمارات 260 مليون جنيه

كتب- عبدالقادر رمضان:

أعلنت شركة مراكز للاستثمار العقاري التابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية عن افتتاح مول تاون سنتر في مدينة السلام اليوم الثلاثاء على مساحة 64 ألف متر مربع.

وقال أشرف فريد رئيس قطاع تنمية الأعمال في شركة مراكز في مؤتمر صحفي في مول تاون سنتر إن المشروع يقام بالشراكة مع الدولة وتبلغ استثماراته 260 مليون جنيه.

وأوضح أن المشروع يقام على أرض تابعة لجهاز الخدمة الوطنية بمقتضى عقد حق انتفاع مدته 40 سنة وشراكة في الإيرادات.

وتبلغ المساحة التأجيرية في المول أكثر من 25 ألف متر مربع، وتم تأجير حوالي 65% منها، بحسب ما قاله فريد.

وأشار إلى أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون مع الدولة في أقل من 18 شهرا وهو يقع على تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسماعيلية بالقرب من محطة مترو عدلي منصور ومحطة أتوبيس مترو السلام.

وقال باسل رمزي العضو المنتدب للشركة إن تاون سنتر يخدم أكثر من 2 مليون مواطن في المناطق المحيطة بالمول والتي كانت تشهد نقص في المراكز التجارية المنظمة.

وأضاف أن المول يضم مجموعة من أكبر العلامات التجارية من بينها كارفور ومصطفى السلاب وإل سي وكيكي.

وتنفذ مراكز خطة استثمارية في مصر تتخطى قيمتها 20 مليار جنيه في عدد من المشروعات بالقاهرة ومحافظات أخرى حيث تمتلك مول العرب في مدينة 6 أكتوبر ومول في طنطا، وتعتزم افتتاح مول في القطامية العام المقبل باستثمارات 4 مليارات جنيه، وفي المنصورة في المرحلة المقبلة.