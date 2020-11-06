تقسيط وخصومات.. المحلات ومواقع البيع أونلاين تستعد لـ "البلاك فراي داي"

كتب – علاء حجاج ودينا خالد:

تستعد المحلات التجارية ومواقع البيع أونلاين، لموسم البلاك فراي داي، من خلال طرح عروض وتخفيضات وإمكانية التقسيط.

وقال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن أغلب محلات الملابس سواء كانت مصرية أو براندات عالمية ستشارك في تخفيضات "البلاك فراي داي"، مشيرا إلى أن التخفيضات ستصل إلى 50% أو هدايا قطع عند شراء عدد من القطع.

وأضاف حسن أن التخفيضات ستبدأ من بداية الأسبوع المقبل وتستمر حتى نهاية شهر نوفمبر.

وأشار حسن، إلى أن المحلات والتجار دائما ما تبحث عن فرصة لتحريك السوق ودفع حالة الركود، حيث أنه يتبع تخفيضات الجمعة السوداء الأوكازيون الشتوي، والمقرر الإعلان عنه من وزارة التموين مع نهاية شهر ديسمبر.

وبدأت شركة جوميا للتجارة الالكترونية الاستعداد لإطلاق عروض موسم التخفيضات "بلاك فرايداي"، والذي يبدأ من 6 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر الجاري بتخفيضات كبيرة.

وقال كريم أحمد، رئيس قطاع التسويق في شركة جوميا مصر، أن مدة الحملة تصل إلى 3 أسابيع و 4 أيام جمعة وتتضمن 12 عرض فلاش سيل flash sale تبدأ من الساعة الثانية عشر صباح كل يوم وتنتهي في العاشرة من مساء اليوم التالي له.

كما تتضمن خصومات تصل إلى 80% مع إمكانية استرداد جزء من قيمة المنتج (كاش باك )عند استخدام العميل تطبيق جوميا باي لحلول المدفوعات الإلكترونية، بحسب كريم.

وأكد أن العروض المطروحة تتفق تماما مع تغير النمط الاستهلاكي للعملاء تزامنا مع جائحة كورونا .

وتشمل تخفيضات البلاك فراي داي 200 ألف منتج من 30 علامة تجارية تستهدف التركيز على 5 قطاعات هي منتجات الصحة والجمال بتخفيضات تصل إلي 70% و40%على الهواتف ومثلها على الادوات الكهربائيه و 30% على أجهزة التليفزيونات و 80% على الأزياء .

كما سيتيح جوميا أيضا عروض إضافية علي المنتجات يوميا بالاتفاق مع شركائها مثل سامسونج وبروكتر اند جامبل.

وكشف عن اعتزام جوميا إطلاق خدمة جديدة خلال العام الحالي وهي إتاحة توصيل منتجات في نفس اليوم داخل القاهرة والجيزة عند طلب العميل المنتج قبل الساعة الثانية ظهرا وتأكيد الطلب من خدمة العملاء، علاوة على تقديم حزمة مزايا لمشتركي خدمة جوميا بريمو منها خصم 20% علي الاشتراك بالخدمة .

ولفت محمد عادل، رئيس قطاع الأعمال والخدمات المالية في جوميا، إلى أن الشركة أتاحت خلال الحملة لحاملي بطاقات بنوك الأهلي المصري والإسكندرية والمشرق وعودة إمكانية تقسيط المنتجات بدون فوائد بحد أقصي 12 شهر.

وتابع أن البلاك فرايداي ستقدم أيضا خصومات للعملاء عند استخدام محافظ فودافون كاش والبنك التجاري الدولي وميزة تصل إلى 25% بحد أقصى 200 جنيه.