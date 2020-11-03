تعيين عضوين متفرغين للشؤون المالية بالقابضتين للأدوية والصناعات المعدنية

كتبت - شيماء حفظي:

أصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتعيين الدكتور جمال صلاح الدين محمود عوض للقيام بأعمال العضو المتفرغ للشؤون المالية والاستثمار بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لحين استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

كما أصدر الوزير قرارًا بتعيين الدكتور وائل يوسف عضوًا منتدبًا للشؤون المالية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة في 19 مارس 2021.

وأوضح بيان الوزارة، أنه يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الشركات التابعة لها، من خلال رؤية وخطة عمل تضمن تنوع الخبرات بمجالس الإدارات لتشمل النواحي المالية والتسويقية والإدارية.

يذكر أن الدكتور جمال عوض حاصل على دكتوراه في الفلسفة في المحاسبة من جامعة القاهرة، ولديه خبرة كبيرة في مجال إدارة الشركات حيث شغل سابقًا منصب العضو المنتدب في شركة أكتوبر للتنمية والاستثمار العقاري ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، فضلا عن عضوية مجالس إدارات العديد من الشركات منها القابضة للأدوية والقابضة للتأمين والقابضة للأمصال واللقاحات (فاكسيرا) وإيبيكو لصناعة الأدوية.

يشار أيضا إلى أن الدكتور وائل يوسف شغل سابقًا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للإنشاءات المعدنية (ميتالكو)، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ورئيس لجنة المراجعة بالشركة المالية والصناعية المصرية، وأستاذ غير متفرغ بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر وكلية إدارة الأعمال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.