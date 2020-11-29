تراجع الإيرادات يهوي بأرباح السويدي إليكتريك 36.3% في أول 9 أشهر من العام

كتبت-ياسمين سليم:

هوى صافي ربح شركة السويدي إليكتريك، بعد خصم حقوق الأقلية بنسبة 36.3% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة المماثلة في العام الماضي.

وقال تقرير لمجلس إدارة الشركة أرسلته للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربح الشركة بلغ 1.73 مليار جنيه في أول 9 أشهر من 2020 مقابل 2.7 مليار جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال أول 9 أشهر من العام بنسبة 9% لتصل إلى 31.5 مليار جنيه.

وانخفضت إيرادات قطاع الأسلاك والكابلات بنسبة سنوية 22.9% لتبلغ 13 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام لتسجل 41% من إيرادات الشركة، بينما شهد قطاع المقاولات نموًا في إيرادات بنسبة 10% لتسجل 14.6 مليار جنيه، بحسب تقرير مجلس الإدارة.

وأضاف أن إيرادات قطاع المحولات انخفض بنسبة 17.5% لتبلغ حوالي مليار خلال أول 9 أشهر من العام، كما انخفضت إيرادات قطاع المنتجات الكهربائية بنسبة سنوية قدرها 26.4% لتبلغ 423.3 مليون جنيه في أول 9 أشهر.

وسجلت قيمة مشروعات المقاولات المتعاقد عليها في أول 9 أشهر من العام 48.5 مليار جنيه، كما بلغت قيمة مشروعات العدادات المتعاقد عليها 74 مليون يورو، ومشروعات المحولات 58.5 مليون دولار، وفقًا لتقرير مجلس الإدارة.

وخلال الربع الثالث من العام انخفضت صافي أرباح الشركة بنسبة 1.4% لتسجل 817.5 مليون جنيه، مقابل 828.9 مليون جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

كما انخفضت الإيرادات بنسبة 12.6% لتسجل 11.35 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وقال أحمد السويدي، العضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، إنه على ثقة في قدرة الشركة تحقيق نتائج قوية بنهاية العام الجاري، في ضوء بدء تعافي نتائج أعمال الشركة بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث من هذا العام بعد سلسلة الاضطرابات العالمية والمحلية الناتجة عن أزمة انتشار فيروس كورونا في النصف الأول من عام 2020.

وأضاف أن الشركة رصدت نمو نتائج جميع قطاعاتها على أساس ربع سنوي بفضل زيادة العمليات التشغيلية في جميع المشروعات الحالية.

وبحسب السويدي فإن الشركة تتطلع إلى مواصلة التركيز على تعزيز نمو الشركة على نحو يحقق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة، حيث تضع على رأس أولوياتها ضمان استدامة أعمالها ونمو معدلات الربحية في الفترة المقبلة، كما تعكف على خفض هيكل التكاليف وتحسين العمليات التشغيلية من خلال أحدث التقنيات الرقمية.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1938، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والمنتجات الكهربائية بمختلف أنواعها وتوفير حلول مشروعات المقاولات، وتمتلك الشركة 22 منشأة صناعية في 15 دولة.