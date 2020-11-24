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القابضة للتشييد تفاوض 7 جهات لتسوية مديونيات بقيمة 7.5 مليار جنيه

03:28 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
القابضة للتشييد تفاوض 7 جهات لتسوية مديونيات بقيمة 7.5 مليار جنيه

هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والبنا

كتبت-شيماء حفظي:

قال هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد التابعة لوزارة قطاع الأعمال، إن الشركة تتفاوض مع 5 بنوك ومصلحة الضرائب لتسوية مديونيات مستحقة على الشركات التابعة بقيمة 7.5 مليار جنيه.

وأضاف أبو العطا في تصريحات على هامش مؤتمر عالم المال اليوم الثلاثاء أن البنوك التي يتم التفاوض معها تتمثل في"بنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قطر، وبنك البركة"، والمجموعة المالية هيرميس، فضلا عن هيئة التأمينات.

وذكر أبو العطا، أن إجمالي مديونيات الشركات التابعة للقابضة للبنوك تصل لنحو 5 مليارات جنيه، وتصل المديونيات لمصلحة الضرائب لنحو 2.5 مليار جنيه.

وأضاف أن خطة تسوية المديونيات تقوم على إعطاء الجهات الدائنة مجموعة من الأراضي بما يوازي قيمة المديونية، لافتا إلى أن ذلك المبدأ تم اتباعه في تسوية مديونية شركتي حسن علام ومختار إبراهيم مع البنك الأهلي البالغة 1.5 مليار جنيه.

هشام أبو العطا تسوية مديونيات القابضة للتشييد

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