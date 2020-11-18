شركات سكر: لدينا مخزون يكفي السوق المحلي ولا نحتاج إعادة الاستيراد حاليا

كتبت- شيماء حفظي:

قال مسؤولون في شركات إنتاج سكر، إن المخزون الحالي يكفي لاستهلاك السوق المحلي لنحو 4 أشهر مقبلة، ما يمكن الحكومة من تمديد قرار حظر استيراد السكر الخام، لمرة ثالثة.

وكانت الحكومة قررت في سبتمبر الماضي، استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 2020 والخاص بحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية على أن يتم مراجعته بشكل دوري وفقا للمستجدات.

وبحسب القرار، فإن فترة حظر الاستيراد تنتهي في نهاية الشهر الجاري، فيما تنتظر شركات السكر قرار الوزارة، إما بتمديد حظر الاستيراد لفترة ثالثة أو وقف العمل بالقرار والسماح بالاستيراد.

وقال أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، لمصراوي، إن السوق المحلي بها كميات مخزون من السكر، تكفي لتلبية الطلب خلال الفترة المقبلة، حتى بدء إنتاج الموسم المقبل.

وأضاف أبو اليزيد أن قرار الحكومة بحظر استيراد السكر قبل 6 أشهر، جاء لدعم الشركات المحلية في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وانخفاض أسعار السكر عالميا، وعدم قدرة الشركات على تصريف منتجاتها في ظل ارتفاع الأسعار مقارنة بالمستورد، وارتفاع تكلفة الإنتاج محليا.

وجاء قرار الحكومة الذي أقر لأول مرة في مارس الماضي، لمساعدة الشركات على تحقيق مبيعات، خاصة وأنها كانت تدخل في منافسة "غير عادلة" مع المنتج المستورد، في وقت تراجع فيه الطلب العالمي على السكر، بسبب تداعيات أزمة فيروس "كورونا" عالميًا.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن القرار يتيح للصناعة الوطنية تصريف المخزون المتراكم لديها من السكر والذي يصل إلى حوالي 1.4 مليون طن ويكفي الاستهلاك لمدة تتجاوز 6 أشهر.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 و3.2 مليون طن سنوياً منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويتم تعويض الفارق من الاستيراد، بحسب ما قاله وزير التموين علي المصيلحي في بيان سابق.

وقال مسؤول بشركة الفيوم للسكر، إن قرار الحكومة يتم بناء على تقييم وضع السوق، وحاليا السوق لا يحتاج استيراد سكر لأن لدينا مخزون يكفي الطلب المحلي، لعدة أشهر.

وتبدأ شركات سكر القصب الإنتاج في يناير، فيما تبدأ شركات إنتاج سكر البنجر بداية من منتصف شهر فبراير.

وأوضح المسؤول: "السكر الموجود حاليا لدى الشركات يكفي استهلاك السوق المحلي حتى بداية إنتاج الموسم الجديد، لذلك لا أتوقع أننا بحاجة لإعادة الاستيراد، وهو ما يحمس لمد فترة حظر استيراد السكر مرة أخرى".

ويعمل في قطاع صناعة السكر، 8 شركات تنتج من قصب السكر، وتنقسم إلى شركة السكر للصناعات التكاملية للقصب وتمتلك 8 مصانع بالوجه القبلي ومصنع تكرير بالحوامدية، إضافة إلى 7 شركات لإنتاج سكر البنجر، بينها 3 شركات فقط قطاع خاص.