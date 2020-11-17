رئيس برايم: سنركز على الشراكة الاستراتيجية بديلا للاستحواذ خلال الفترة المقبلة

كتبت – شيماء حفظي:

قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، إن الشركة ستركز خلال الفترة المقبلة على التوسع في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال الدخول في شراكات استراتيجية.

وأوضح ماهر، ردا على سؤال لمصراوي، خلال احتفالية مرور 25 عامًا على تأسيس الشركة اليوم الثلاثاء، إلى أن الشركة لا تركز حاليا على الاستحواذات أو الاندماجات لكنها تعمل بشكل أكبر لدراسة كافة السبل الاستثثمارية المتاحة للتوسع في نشاط الخدمات المالية غير المصرفية.

"توقفنا خلال الفترة الحالية عن دراسة الاستحواذات، وبدأنا بدلا من ذلك في إدخال أنشطة جديدة، ونركز على التعاون الاستراتيجي مع شركاء يمكنهم الإضافة إلى الأنشطة التي نرغب في إضافتها أو تقويتها مثل النشاط المالي غير المصرفي" بحسب ماهر.

وقال الرئيس التنفيذي لبرايم، إن الشركة ستضيف أنشطة مالية غير مصرفية خلال السنوات المقبلة،

وأطلقت برايم مؤخرا شركة فينتك للخدمات المالية والتي تسعى لطرحها في البورصة المصرية خلال عامين بحلول 2023، بحسب ماهر.

وقال ماهر، إن البورصة تأثرت بشكل كبير خلال فترة الإصلاح الاقتصادي الذي أثر على التضخم وسعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة واتجاه المستثمرين للقطاع المصرفي، ولكن حاليا نجد انخفاضات في أسعار الفائدة تحت 10% وتوقف عمليات الدولرة، وهذا يدعم توجه المركزي الحالي.

وأوضح ماهر، أن الفترة المقبلة سنرى قفزة جديدة في أسعار الأسهم في البورصة، مثل التي حدثت في التسعينات و2003 و2004، و"متفائل أننا سنرى خلال العام المقبل طفرة جديدة في سوق المال".

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، قال ماهر، إن تأخر الطروحات سببها أن الوقت لم يكن مناسبا والسوق لم يكن مساعدا على الطرح، لكن "أعتقد أنه خلال الفترة المقبلة سنشهد تطور في الأنشطة المعتادة لسوق المال وبينها الطروحات".

وأوضح أن كورونا كانت لها تداعايت كبيرة أخرت عملية الطروحات، لكن الإعلان عن اقتراب طرح اي فاينانس خلال الربع الأول من العام الجاري، يعد أمرا إيجابيا ومبشرا جدا.

وتدير شركة برايم القابضة حالياً 6 شركات تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية التي تشمل خدمات بنوك الاستثمار، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، وبحوث الاستثمار، والاستثمار المباشر، وإدارة الصناديق، ومؤخراً خدمات التكنولوجيا المالية (فينتك).