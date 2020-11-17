وزير الاتصالات يبحث مع سفير المجر التعاون بمجال الذكاء الاصطناعي

كتب- علاء حجاج

بحث عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع أندراش أيمر كوفاكش، سفير المجر بالقاهرة، دعم سبل التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وبناء القدرات، والابتكار وريادة الأعمال، والبحوث التطبيقية، والأمن السيبراني.

وأوضح طلعت، خلال اللقاء، أهم المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لبناء مصر الرقمية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين كافة القطاعات من تقديم خدمات حكومية متميزة.

وأشار إلى إنشاء جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي من المقرر أن تبدأ في استقبال الطلبة خلال العام الدراسي القادم.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بدعم الابتكار التكنولوجي من خلال تدشين مركز الابتكار التطبيقي الذي يسعى إلى استخدام التكنولوجيا البازغة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمجتمعية، إلى جانب إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تهدف إلى تطويع التكنولوجيا المساعدة لخدمة الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة.

ووجه وزير الاتصالات الدعوة لنظيره المجري من خلال سفير بلاده لزيارة القاهرة والتعرف عن قرب على التجربة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحث تعزيز آليات التعاون المشترك.

ومن جانبه؛ قال سفير المجر إن لدى بلاده ميزة تنافسية في صناعة السيارات، حيث تستثمر في البحث والتطوير في هذه الصناعة، كما أنها تعتبر مركزا إقليميا في أوروبا لاختبار السيارات الذكية والتي تعد صناعة جاذبة للاستثمارات في المجر.

ودعا السفير المجري وزير الاتصالات لزيارة المجر والاطلاع عن قرب على تجربتها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيارة الـ "Zalazone" والتي تعد مركزا للإبداع والبحث والتطوير في المجر.