سرحان: إي فاينانس ستكون جاهزة للطرح في البورصة الربع الأول 2021.. وتحديد التوقيت في يد الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

قال إبراهيم سرحان رئيس شركة إي فاينانس إن الشركة ستكون جاهزة للطرح في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال الربع الأول من عام 2021 بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة للطرح، ولكن توقيت الطرح سيكون بيد الحكومة.

وأضاف سرحان أن الطرح سيكون من خلال زيادة رأسمال الشركة، ومن المنتظر أن يتم تحديد حصة الطرح في فبراير المقبل خلال الجمعية العمومية للشركة.

جاء ذلك خلال تصريحات على هامش مؤتمر وزارة المالية اليوم للاحتفال بانطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية عبر إلزام 134 شركة للعمل بها بدءا من أمس.