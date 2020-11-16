رئيس إي فاينانس: المدفوعات الإليكترونية الحكومية قفزت إلى 4 مليارات جنيه شهريا بعد كورونا

كتب- مصطفى عيد:

قال إبراهيم سرحان رئيس شركة إي فاينانس للتكنولوجيا المالية إن حجم المدفوعات الشهرية ارتفع إلى حوالي 4 مليارات جنيه شهريا بعد أزمة كورونا مقارنة بنحو مليار جنيه قبلها، وذلك من ماكينات نقاط البيع بالوحدات الحسابية بالجهات الحكومية التي يصل عددها إلى نحو 16 ألف نقطة.

ومن جانبه، قال إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، خلال مؤتمر عقدته وزارة المالية اليوم الاثنين للاحتفال بانطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية، إن المرحلة الإلزامية التي بدأت أمس تعتبر المرحلة الثانية من المنظومة على وجه الحقيقة وليست الأولى، وذلك بعد أن تم تطبيقها تجريبيا على 8 شركات بدءا من 30 يونيو الماضي وهو ما يعد المرحلة الأولى منها.

وذكر أن العمل بهذا المشروع بدأ في 16 يناير الماضي وكان العمل المكثف به خلال فترة أزمة فيروس كورونا ومع ذلك تم الالتزام في الجدول الزمني لتطبيق المرحلتين التجريبية والإلزامية.

وأشار أبو عيش إلى أنه بعد الانتهاء من ضم جميع الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين وعددهم 2800 شركة في مايو المقبل ستشرع مصلحة الضرائب بدءا من يوليو المقبل في إلزام باقي المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية بالانضمام للمنظومة.

وأوضح أن المصلحة تتسلم حوالي 10 ملايين فاتورة إلكترونيا شهريا، وهي قادرة على فحص الممولين واكتشاف القطاع غير الرسمي، مؤكدا أنه بحوكمة النظم الضريبية التي تتم حاليا يتم العمل على رفع نسبة الالتزام بأداء الضريبة وهو ما يرفع الإيرادات دون رفع سعر الضريبة.