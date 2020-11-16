ساويرس يشتري شركة ذهب جديدة ويصبح من أكبر مستثمري الذهب في العالم

كتبت-ياسمين سليم:

أعلنت شركة إنديفور للتعدين، التابعة لرجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، استحواذها على شركة تيرانجا جولد كورب، عبر مبادلة الأسهم، بما يسمح لها بأن تكون واحدة من أكبر 10 شركات منتجة للذهب في العالم.

ويرأس المهندس نجيب ساويرس مجلس إدارة مجموعة لامانشا التي تعتبر أكبر مستثمر في شركة إنديفور للتعدين التي مقرها تورونتو وتمتلك مناجم ذهب في أفريقيا.

وقالت إنديفور في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين إن الكيان المشترك الذي سينتج عن عملية الاستحواذ ستبلغ حصة مساهمي إنديفور فيه 66% فيما تبلغ حصة مساهمي تيرانجا 34%.

وفقًا لخطة الاستحواذ سيتم تبادل أسهم تيرانجا بنسبة 0.470 سهمًا عاديًا في شركة إنديفور لكل سهم عادي واحد من تيرانجا.

ووفقًا لحسابات لوكالة بلومبرج فإن الصفقة تبلغ ثمنها 1.86 مليار دولار.

وأعلنت شركة إنديفور للتعدين، الأسبوع الماضي أنها دخلت في محادثات حول اندماج محتمل مع شركة تيرانجا جولد في سعيها لبناء تكتل ضخم ومؤسسي لإنتاج الذهب.

وذكر بيان الشركة اليوم أن شركة لامانشا القابضة، التي تمتلك حصة أغلبية في إنديفور للتعدين، والمملوكة أيضًا لساويرس، سوف تستثمر 200 مليون دولار لدعم الكيان الجديد وزيادة تعزيز ميزانيته.

وتوقعت الشركة أن يتم إغلاق الصفقة خلال النصف الأول من 2021.

وذكر البيان أن الشركة المدمجة ستنتج حوالي 1.5 مليون أوقية من الذهب سنويًا عبر غرب أفريقيا، مما يجعلها واحدة من أكبر 10 منتجين في العالم.

وأضاف أن الشركة تخطط أيضًا للحصول على إدارج في بورصة لندن، وهو هدف طويل الأجل.

وتعد شركة إنديفور للتعدين من أكبر 15 شركة متعددة الأصول لإنتاج للذهب في العالم. وتعتبر شركة لامانشا المساهم الأساسي في شركة إنديفور للتعدين.

وتتركز أعمال شركة إنديفور في منطقة غرب أفريقيا، حيث تمتلك منجمي "إيتي" و"أجباوو" في ساحل العاج، وأربع مناجم في بوركينا فاسو ("هوندي" و"مانا" و"كارما" و"بونجو")، بالإضافة لأربعة مشاريع مستقبلية ممكنة "فيتيكرو" و"كالانا" و"بانتو" و"نابانجا"، بحسب بيان سابق لها.