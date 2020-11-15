أرباح أوراسكوم للتنمية ترتفع 76% في الربع الثالث مع تخفيف إجراءات كورونا

كتبت-ياسمين سليم:

ارتفعت أرباح شركة أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 75.9% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، مع تخفيف إجراءات الاحترازية المفروضة بخصوص فيروس كورونا.

وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري 189 مليون جنيه مقابل 107.4 مليون جنيه في نفس الفترة في 2019، بحسب بيان بنتائج أعمال الشركة أرسلته للبورصة اليوم الأحد.

وقالت الشركة إن أدائها تحسن بشكل ملحوظ منذ بداية يونيو 2020 بعد تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية التي تم فرضها سابقًا نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما أرجعت الشركة التحسن إلى استئناف النشاط الاقتصادي ورفع القيود، وبدء انتعاش الأسواق الانتعاش، وهو ما انعكس في النتائج التشغيلية والمالية للربع الثالث من عام 2020.

وقالت إن قطاعات العقارات وإدارة المدن واصلت تحقيق النتائج الايجابية، في حين استمر قطاع الفنادق في مواجهة الضغوط، بسبب قيود السفر ومتطلبات الحجر الصحي التي فرضها الوباء.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 32.6٪ لتصل إلى 1.3 مليار جنيه في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بمليار جنيه مصري في الربع الثالث من عام 2019.

وقالت الشركة إن الزيادة الملحوظة تعود بشكل رئيسي إلى الإسراع من عمليات البناء في جميع أنحاء الوجهات، بالإضافة إلى الاعتراف بمبلغ 272.2 مليون جنيه من اتفاقيات تطوير المدارس في O West.

وارتفعت مبيعات الشركة العقارية الشهرية للشركة خلال الربع الثالث من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة 9.4%.

ووصلت قيمة مبيعات الشركة العقارية إلى 1.5 مليار جنيه مصري في الربع الثالث.

وبحسب الشركة فإنه لا يزال قطاع السياحية متأثر بشدة نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن التعافي الكامل من الجائحة سيستغرق بعض الوقت.

ولا تزال الفنادق تعمل بنسبة 50٪ من إجمالي طاقتها منذ يونيو 2020، وفقًا للقرار الحكومة المصرية.

وهوت إيرادات الشركة من قطاع الفنادق في الربع الثالث إلى 100.3 مليون جنيه مقابل 388.7 مليون جنيه في نفس الربع العام الماضي.

وقالت الشركة إنه بالرغم أن أعمال قطاع الفنادق يعتمد بشكل كبير على السياحة المحلية، فقد تم وضع إجراءات صارمة لتحديد سعر الغرف والإيرادات المتوقعة للحفاظ على مستوى الخدمات والطلب اللائقة على المدى القصير ومع الحفاظ على مكانة الفنادق في السوق على المدى الطويل.

وخلال الربع الثالث انخفضت إيرادات قطاع إدارة المدن إلى 161.4 مليون جنيه في الربع الثالث مقارنة بـ 193.5 مليون جنيه في الفترة ذاتها في 2019.

وخلال أول 9 أشهر من العام الجاري هوت أرباح الشركة بنسبة 28.7% لتصل إلى 357.4 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

كما انخفض مجمل الإيرادات إلى 3.26 مليار جنيه مقابل 3.34 مليار جنيه في العام الماضي.

وتعمل أوراسكوم للتنمية مصر في الاستثمار العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات، وهي مملوكة لرجل الأعمال المصري، سميح ساويرس.