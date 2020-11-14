محمد فريد: كورونا تسببت في إرجاء شركات تكنولوجية الطرح في البورصة

كتبت- منال المصري:

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية واتحاد البورصات العربية، إن شركات تكنولوجية قررت إرجاء الطرح في البورصة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية اليوم السبت أن هناك مباحثات مع هذه الشركات لتنفيذ عملية الطرح في البورصة وخاصة بعد تحسن الأوضاع رافضا ذكر عدد الشركات وأسمائها.

وأكد محمد فريد على أن إعادة مد فترة قيد بنك القاهرة في البورصة فترة أخرى بعد انتهاء المهلة المحددة سيتم في حال تسمح الإجراءات بهذا.

وكان فيروس كورونا تسبب في إرجاء طرح بنك القاهرة في البورصة من شهر أبريل الماضي إلى العام القادم بحسب تصريحات سابقة لرئيس بنك القاهرة طارق فايد.